SHOT: рабочие на Камчатке отравились трехдневным лагманом

Массовое отравление рабочих на Каматке произошло из-за подававшегося в столовой лагмана, выяснил SHOT.

По данным канала, это блюдо рабочим подавали три дня подряд. Образцы блюда отправили в лабораторию.

За питание для строителей нового аэропорта Елизово отвечала компания «Сангин». Фирму и ее владелицу 39-летнюю Екатерину Е. проверяют Роспотребнадзор и прокуратура.

Накануне в больницы Камчатки попал 41 строитель. Сейчас все они идут на поправку, угрозы для из жизни нет.