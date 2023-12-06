В Камчатском крае сообщили, что 40 отравившихся рабочих идут на поправку
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В настоящее время 11 отравившихся рабочих находятся в больнице города Елизово, еще 17 поправляются в стационаре «Центра СПИД», остальные 12 проходят курс реабилитации в Петропавловске-Камчатском в местной детской инфекционной больнице, сообщила главный санврач Камчатского края Яна Господарик.
Ранее прокуратура Камчатки сообщила о факте массового отравления рабочих, возводящих в городе Елизово новый терминал международного аэропорта Петропавловск-Камчатский. Все пострадавшие перед недомоганием питались в кафе на территории стройки.
«Все идут на поправку… Мы в рамках эпидрасследования отобрали пробы, они переданы в лаборатории на Камчатке и в Москве», - сказала собеседница агентства.
По словам Господарик, согласно предварительной информации, причиной отравления рабочих стал неустановленный гастроэнтерит.