Shot раскрыл, чем украинские боевики атаковали Белгород

Напомним, в районе 15 часов дня по мск украинские боевики обстреляли центр Белгорода, погибли двое детей и двое взрослых, есть пострадавшие. Об этом проинформировал в соцсетях губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Глава региона добавил, что при вражеской атаке несколько снарядов угодили в жилой сектор, уточнил губернатор.

Как передает Shot со ссылкой на источник, ВСУ атаковали центр Белгорода, задействовав РЗСО Град.

«ВСУ используют РЗСО Град при обстреле Белгорода», — говорится в публикации.

Отмечается, что по состоянию на данное время в Белгороде зафиксированы не менее 10 случаев возгораний. За медицинской помощью обратились до полусотни человек.

Ранее сообщалось, что в центре Белгороде ревет сирена ракетной опасности, жителей призвали спуститься в укрытие. Опасность повторной бомбардировки со стороны Украины сохраняется.

В настоящее время врачи скорых стараются как могут оперативно вывезти раненых с места ЧП. В тяжелых случаях пострадавших спасают прямо на улице под открытым небом. кому-то делают искусственное дыхание, другим перевязывают раны.