После допроса и установления всех обстоятельств дела Гуфа отпустили. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Рэпера Гуфа задержали в подмосковной Апрелевке после инцидента с девушкой. По информации SHOT, утром музыкант начал приставать к ней, но та сразу позвонила своему брату.

В результате между мужчинами завязалась драка, в ходе которой Гуф ударил оппонента, но сам при этом повредил руку. Пострадавший зафиксировал травмы и обратился в полицию с заявлением на рэпера. Оба участника конфликта были доставлены в местное отделение для дальнейшего выяснения всех обстоятельств дела.

В отделении полиции Гуф ругался на сотрудников правоохранительных органов сразу на двух языках – русском и английском. Второй мужчина жаловался на плохое самочувствие и болевые ощущения в ухе.

Ранее скандально известного рэпера P. Diddy обвинили в очередном сексуальном преступлении. Против него подали новый иск из-за изнасилования девушки. Надругательство над молодой американкой произошло 20 лет назад.