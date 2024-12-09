SHOT: россиянки начали дарить друг другу яйцеклетки и замораживать их в два раза чаще

В России женщины начали обмениваться яйцеклетками, а интерес к криоконсервации возрос в два раза. Как сообщил SHOT, в стране наблюдается значительный рост популярности заморозки яйцеклеток.

Чаще всего эту процедуру проходят женщины старше 35 лет, и в 80% случаев у них нет детей и наблюдаются сложности в личной жизни, а обращаться к донорскому мужскому биоматериалу они не готовы.

Репродуктологи советуют, что для тех, кто хочет завести ребенка, поделиться или заморозить свои яйцеклетки, лучше всего сделать это до 35 лет, так как активность яйцеклеток с возрастом снижается.

По международной статистике, 30% женщин возвращаются за своими яйцеклетками для беременности, еще 30% не возвращаются и не рожают, а остальные забеременели и родили без использования замороженных яйцеклеток.

Качество замороженных яйцеклеток не ухудшается, главное — не забывать оплачивать их хранение, иначе после напоминания их просто уничтожат, если сумма не будет внесена. Обычно за хранение платят раз в год — от 6 до 18 тыс. руб.

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