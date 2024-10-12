Shot: рухнувшая после взрыва в Грозном цистерна похоронила под собой двух маленьких детей

Как передает Shot, в результате взрыва на АЗС в Грозном, по предварительной информации, погибли четверо местных жителей, среди которых два маленьких ребенка — 5 и 6 лет.

Предположительно, всех их убило прилетевшей во двор находящегося поблизости от заправки жилого дома полыхающей цистерной.

«По нашим данным, во взорвавшейся цистерне был газ. Рядом с заправкой находятся сразу три колледжа»,. — приводится в публикации.

Один из очевидцев заснял сам момент детонации, после чего резервуар полетел в сторону жилого дома, у которого в это время находились люди, пытавшиеся спасти себе жизнь. Перед этим горящая емкость смяла Lada Priora, а уже после врезалась в фасад дома, где прятались прохожие. Личности погибших в настоящее время устанавливаются.

Как сообщает пресс-служба МЧС в своем аккаунте в соцсетях, причиной мощного взрыва на заправке в Грозном стала детонация находившейся там цистерны с газом. Как проинформировали в ведомстве, сейчас пожарные пытаются локализовать пламя. Есть информация, что в результате произошедшего могут быть погибшие и пострадавшие. Их число сейчас уточняется.

Ранее мы писали, что в результате взрыва на АЗС в Грозном в Ахматовском районе пострадали четыре человека. Среди них есть мать с ребенком. В последних угодил газовый баллон.