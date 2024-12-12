SHOT: солиста группы «Моральный кодекс» Мазаева разыскивают судебные приставы и налоговая
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Лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев стал фигурантом исполнительного дела, которое возбудили судебные приставы. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.
Все началось с малого: с долга в 4 тыс. руб., которые Мазаев задолжал Федеральной налоговой службе в качестве штрафа. Солист группы «Моральный кодекс» не предоставил вовремя сведения о доходах его продюсерского центра «Мазай коммуникейшенс». Именно на такую сумму было заведено исполнительное дело, и этот штраф был передан к взысканию в службу судебных приставов.
Но певец даже не успел решить вопрос с этим долгом, как на него навалился новый. На этот раз налоговая насчитала ему к выплате 95 тыс. руб. Это стало неприятным сюрпризом для Мазаева практически в его юбилей. Он 7 декабря отпраздновал 65 лет.
Ранее сообщалось, что ФНС ликвидировала компанию, которую создал рэпер Miyagi. Выяснилось, что он во время регистрации ООО «Хаджимэ медиа» предоставил недостоверные данные в госреестр юридических лиц, и с течением времени даже не попытался исправить их. По этой причине компанию принудительно закрыли.