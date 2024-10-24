Shot: телевизор раздавил насмерть двухлетнего ребенка в Москве

Как передает Shot со ссылкой на источник в столичной полиции, трагедия случилась в жилом доме на Ереванской улице в районе Царицыно на юге Москвы. Там произошел очередной случай, когда невнимательность родителей стала причиной гибели маленького ребенка.

Согласно предварительной информации, пока мама отвлеклась на домашние дела, двухлетний мальчик был предоставлен самому себе. Сначала кроха потоптался по комнате. После игр подошел к телевизору, пошатал тумбочку, отчего техника упала и навалилась всем весом на ребенка.

«Малыша экстренно госпитализировали в больницу с открытой черепно-мозговой травмой», — приводится в публикации.

Врачи в клинике два месяца пытались спасти жизнь малыша, но так и не вышло. Накануне мальчик скончался. В настоящее время по факту произошедшего проводится доследственная проверка.

Ранее сообщалось, что женщину с ребенком сбили в подмосковном Павловском Посаде.