SHOT: тело российской туристки обнаружили в горячем источнике в горах Индии

Тело российской туристки было найдено в горячем источнике в горах Индии. Предварительная версия — она провела слишком много времени в воде и отравилась естественными газами, сообщил SHOT.

Татьяна Лубиан вечером 23 ноября пошла одна к горячим источникам в деревне Ганганани, но в отель так и не вернулась. Утром следующего дня местные жители обнаружили бездыханное тело 45-летней женщины из России в источнике.

На отдых в Индию Татьяна приехала с друзьями из Литвы и России. Они рассказали, что прибыли в страну около месяца назад и занимались духовными практиками, посещая различные святые места и медитируя вместе.

Погибшая посещала этот источник три раза в день для выполнения ритуалов. Друзья заявили, что Татьяну кремируют согласно местным обрядам в Ганганани.

Полиция и медики озвучили две версии трагического инцидента: отравление токсичными газами и сердечный приступ. Власти неоднократно предупреждали туристов о рисках удушья и сообщали, что максимальное время нахождения в источниках не должно превышать 15-20 минут.

Ранее сообщалось, что в сквере на площади Павших Борцов в Волгограде, расположенного вблизи храма Александра Невского, нашли тело мужчины.