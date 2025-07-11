SHOT: турник сломался под акробатом во время номера в петербуржском Цирке на Фонтанке

В ходе выступления в знаменитом петербургском цирке на Фонтанке во время номера с акробатическими элементами произошла поломка турника. По данным SHOT, инцидент произошёл в начале вечернего представления «Бурлеск», которое представлял заслуженный артист РФ Гия Эрадзе.

В ходе выступления трое гимнастов выполняли сложные элементы на кольцевом турнике. В какой-то момент конструкция не выдержала нагрузки и разрушилась. Один из артистов упал на пол, получив травмы спины и затылка.

Стало известно, что артист, несмотря на произошедшее, смог подняться на ноги без посторонней помощи. Он выразил благодарность зрителям и скрылся за сценой. О его самочувствии пока ничего не известно.

Артисты шоу «Бурлеск» стали триумфаторами 43-го Международного циркового фестиваля в Монако, где они получили главную цирковую награду мира — «Золотого клоуна» Монте-Карло. После этого успеха они представили своё шоу в Цирке Никулина в Москве, а также провели гастроли в других российских городах.

Ранее сообщалось о том, что владелец парка «Тайган», на которого напал его же лев, продолжит посещать «питомцев».