Владелец парка «Тайган», на которого напал его же лев, продолжит посещать «питомцев»

Владелец парка «Тайган», расположенном в Белогорском районе Крыма, Олег Зубков, на которого 22 июня напал его же лев, признался, что продолжит посещать своих диких кошек. Соответствующее заявление предприниматель сделал в видеоролике, опубликованном в телеграм-канале «Mash на волне».

Напомним, во время кормления Зубков подвергся нападению льва. Видеокадры инцидента быстро распространились в социальных сетях, поскольку в парке в этот день были посетители.

Как сообщал внештатный торакальный хирург Министерства здравоохранения Республики Крым Андрей Дорошенко, лев повредил Зубкову трахею и повредил мышцы шеи.

«Я с вами, я живой. И поверьте, что ничего не изменится — ни в моем поведении, ни в моей жизни. Я остаюсь тем, кем сделал себя, кем чувствую себя. Не сердитесь на меня, но я буду ходить ко львам, я буду общаться со львами и другими животными, я буду Олегом Зубковым до последних дней», — сказал Зубков хриплым голосом.

Он также поблагодарил всех, кто сочувствовать и сопереживал ему. Накануне Зубков также сделал заявление после лечения в больнице в Краснодаре. Владелец «Тайгана» отмечал, что проведет большую пресс-конференцию сразу после того, как начнет чувствовать себя лучше.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» разбиралось в истории с курением вейпа обезьяной в парке «Тайган».