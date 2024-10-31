SHOT: уехавший из России лидер группы «Сплин» продал загородный дом в Петербурге

Александр Васильев, лидер популярной российской рок-группы «Сплин», принял решение о продаже своего загородного дома в Санкт-Петербурге, о чем стало известно на минувшей неделе. Соответствующей информацией поделился телеграм-канал SHOT.

После начала СВО на Украине в 2022 году Васильев, выступая на фестивале «Чернозем» в Воронеже, высказал поддержку коллегам-музыкантам, покинувшим Россию.

После этого концерты группы стали отменяться, а артист решил уехать в Испанию. В новой стране он надеялся начать новую жизнь и гастролировать по Европе, однако столкнулся с трудностями, собирая недостаточное количество зрителей на своих выступлениях.

Несмотря на переезд, музыкант продолжал оплачивать налоги на свою недвижимость в России и не спешил с ней расстаться. Однако в этом году он все-таки решил продать свой загородный участок в Курортном районе Санкт-Петербурга. Дом занимает площадь 395 кв. м на участке в 1,2 тыс. квадратов, а его кадастровая стоимость составляет примерно 39 млн руб.

Кроме того, у 55-летнего артиста остались две квартиры в Петербурге: одна из них площадью 55,7 квадратов стоит около 7,8 млн руб., а другая (в здании 1912 года постройки) оценивается в 21,5 млн руб.

Ранее на Noize MC* составили протокол за дискредитацию российской армии. Ему грозит штраф до 50 тыс. руб.

*Минюстом РФ признан иностранным агентом.