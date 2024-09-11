Shot: уплывший в Белоруссию вратарь сборной Украины несколько месяцев учился плавать с ластами

Экс-голкипер украинской футбольной молодежки Денис Шелихов, что накануне переплыл реку Тису и через Румынию уехал в Белоруссию, уже играет за белорусский клуб «Славия» из города Мозырь.

Как передает Shot, для того, чтобы успешного бегства из Украины, 34-летний Шелихов несколько месяцев учился быстро плавать под водой с маской и ластами. Только так он смог незамеченным для украинских пограничников переплыть Тису и оказаться в Румынии.

«Футболист тщательно готовился к осуществлению своего плана и учился плавать с ластами. Клуб „Славия-Мозырь“ официально объявил о переходе игрока», — приводится в публикации.

Сообщается, что последней командой, ворота которой защищал Шелихов, являлась «Виктория» из Сумской области.

Ранее мы писали, что экс-игрок сборной Украины переплыл Тису и заключил контракт с белорусским клубом.