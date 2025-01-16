SHOT: в детском саду в Подольске 4-летней девочке воткнули в глаз карандаш

В четверг, 17 января, в Telegram-канале SHOT было опубликовано сообщение о том, что в детском саду, который находится при школе № 34 в городе Подольск, Московская область, во время занятия по рисованию произошел неприятный инцидент. Одна из воспитанниц, четырехлетняя девочка, случайно получила травму глаза. Это произошло из-за того, что 56-летняя воспитательница отвлеклась от урока и не заметила, как ребёнок взял в руки остро заточенный карандаш.

Сообщается, инцидент произошел еще минувшим летом, но широко известно об этом стало только сейчас. Произошедшее прокомментировали в местной городской администрации.

«Инцидент произошел летом прошлого года. Во время занятий воспитанница детского сада случайно получила травму глаза во время рисования. Первую помощь оказали медицинский работник учреждения, затем бригада скорой помощи», — отмечается в Telegram-канале администрации.

В соответствии с информацией, поступившей из источника, ребёнок был госпитализирован в офтальмологическое отделение Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

«По данному инциденту проведена ведомственная проверка, нарушений в действиях сотрудников не выявлено, подтвержден факт несчастного случая. Сейчас проверку проводит Следственный комитет», — добавили в администрации.

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