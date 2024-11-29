SHOT: в Госдуме потребовали запретить продавать закуски рядом с алкоголем

В Государственную думу РФ внесен законопроект, по которому продажу алкоголя и продуктов необходимо разнести по разным помещениям. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Одним из авторов законопроекта выступил депутат Андрей Свинцов. Он считает, что продажа спиртного рядом с провиантом является пропагандой алкогольных напитков.

«Все эти маркетинговые ходы приводят к огромному числу спонтанных покупок алкоголя. Особое беспокойство вызывает размещение алкоголя непосредственно около касс», — указал он.

Инициаторы нового закона считают, что для продажи продуктов и алкогольных напитков надо делать специально отведенные помещения с отдельными входами. Лучше всего, если в такие залы можно будет входить исключительно через улицу. Там же стоит ввести запрет на посещение несовершеннолетними, чтобы дети в такие места не попадали даже случайно.

Авторы закона считают, что пока подобное новшество стоит внедрить в городах. Они признают, что такое осуществить в сельской местности будет не особо реально.

В то же время в Вологодской области уже ввели собственный закон, который существенно ограничит продажи алкоголя. Его будут продавать только в будние дни и только в промежутке между полуднем и двумя часами дня. Ограничения не касаются кафе, ресторанов и подобных им заведений.