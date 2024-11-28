В Вологодской области ввели ограничения на продажу алкоголя в будние дни

Решением Законодательного собрания Вологодской области утвержден законопроект, согласно которому в будние дни будут введены ограничения на продажу алкогольных напитков. Об этом пишет «РБК Вино» и ссылается на пресс-службу заксобрания.

Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года и согласно ему алкоголь в розничных точках будут отпускать клиентам в будни исключительно с 12.00 до 14.00. При этом новшества не коснутся деятельности ресторанов, баров и кафе. Кроме того, также они не будут действовать в выходные и праздники. За принятие закона проголосовали 24 из 27 местных депутатов.

Ранее сообщалось о том, что розничные продажи алкоголя в России обновили рекорд, державшийся с 2017 года.