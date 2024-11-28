В Кемеровской области введены строгие правила курения табака и курительных смесей

Уточняется, что парламентом были одобрены в окончательном чтении изменения в региональный Закон «Об охране здоровья населения Кемеровской области от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Согласно данным поправкам, курение сигает, вейпов и кальянов запрещено менее чем на расстоянии пять метров с входами в заведения бытовых услуг, торговли и общепита, а также в подземных и крытых надземных пешеходных переходах.

Отмечается, что также курение запрещается на расстоянии менее 15 м от подъездов жилых домов и в любом виде общественного междугороднего транспорта, в подземных гаражах и парковках, а также на парковках общего пользования.

Ранее психолог Хорс оценил вероятность запрета вейпов в России.