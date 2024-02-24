Shot: в Москве полыхает посольство Южной Кореи, справиться с огнем пока не удается

Пожар происходит в здании посольства Южной Кореи в самом центре Москвы на улице плющиха, передает Shot.

В настоящее время с третьего этажа здания дипмиссии валит черный густой дым. Предварительно известно, в помещении людей нет.

Что стало причиной возгорания не известно. На место происшествия едут сотрудники МЧС и остальные городские экстренные службы.

Ранее сообщалось, что женщина, ее сын и внук стали жертвами пожара в частном доме в Подмосковье.