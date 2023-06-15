SHOT: в Подмосковье топ-менеджера Центра подготовки космонавтов Дубинина лишили прав за езду в нетрезвом состоянии

По его данным, он ехал за рулем своего автомобиля Toyota по направлению к себе домой в ЗАТО «Звездный городок». В это время его остановил автоинспектор, который провел проверку алкотестером. Он показал превышение нормы. Суд постановил лишить его водительских прав на полтора года и оштрафовал Дубинина на 30 тысяч рублей. Отмечается, что несколько лет назад его уже привлекали к ответственности за управление машиной без прав и в нетрезвом состоянии.

Ранее сообщалось, что подмосковная Госавтоинспекция в минувшие выходные с повышенным вниманием следила за безопасностью на дорогах. После проверки более 22 тысяч автомобилей с признаками опьянения выявлено 268 водителей.