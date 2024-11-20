SHOT: в России появилась реклама на собаках

В России появилась реклама с использованием собак. Цена на услуги по эксплуатации четвероногих помощников составляет 50 тыс. руб. Как сообщил SHOT, в базовый пакет целевой рекламы с участием питомцев входит: три собаки, 15 прогулок и разработка костюмов и рекламных баннеров.

За указанную сумму собак выгуливают в тех локациях, где чаще всего бывают потенциальные клиенты рекламодателя. Создатель сервиса утверждает, что такой подход помогает привлечь внимание местных жителей — обеспечить вирусный эффект вполне реально.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили в Мытищах после гибели женщины от укусов собаки.