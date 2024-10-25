SHOT: в Сыктывкаре беременная девушка сорвалась с пятого этажа из-за запрета парня пойти за пивом

Беременная девушка упала с пятого этажа, спускаясь по простыням в Сыктывкаре. Об этом инциденте сообщил SHOT.

Местная жительница планировала пойти с подругами выпить пива, но ее молодой человек не разрешил ей пить алкоголь, так как она находится в положении.

По информации источника, 21-летняя девушка, которая активно вела соцсети и даже имела многотысячную аудиторию, находилась на шестом месяце беременности. Когда ее 24-летний сожитель запер дверь в квартире, девушка решила выбираться самостоятельно через окно.

Около 22:00 мск блогерша связала простыни и попыталась спуститься по ним с пятого этажа, но не удержалась и сорвалась. Девушка выжила, но получила закрытую черепно-мозговую травму, а также переломы таза и бедра.

По предварительным данным, с ребенком все в порядке. В настоящее время сотрудники медицинского учреждения проводят обследование пострадавшей.

Ранее сообщалось, что телевизор раздавил насмерть двухлетнего ребенка в Москве.