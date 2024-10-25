SHOT: вертолет мог упасть на Чукотке, спасатели пытаются добраться до места

Очевидцы рассказали, что ранним утром 25 октября воздушное судно столкнулось с сопкой и рухнуло в районе Билибино. Спасательные службы уже выехали на место происшествия. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Как утверждают местные жители, примерно в 6 часов утра в районе падения поднялся густой черный дым. На место предполагаемого крушения вылетел вертолет Ми-8, однако по итогам обследования территории экипаж не обнаружил никаких следов крушения. В поисках участвуют 5 сотрудников МЧС на снегоходах марки «Буран».

Несмотря на приложенные усилия в ходе поисковой операции, спасатели были вынуждены вернуться в поселок из-за невозможности подняться на крутой склон. В настоящее время информация о предполагаемом крушении проходит проверку.

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