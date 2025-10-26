Shot: Водитель «Нивы» влетел в толпу в Краснодарском крае, есть пострадавшие

В станице Ленинградской Краснодарского края произошло ДТП. Водитель автомобиля «Нива» потерял контроль над управлением и въехал в толпу людей, которые в тот момент были вовлечены в конфликт. Об этом передает Телеграм-канал Shot, публикуя видеозапись, снятую очевидцем происшествия.

Один из участников конфликта, по предварительным данным, находился за рулем автомобиля. Две нетрезвые компании вступили в спор, который вскоре перерос в более серьезные разногласия. В какой-то момент один из мужчин сел за руль внедорожника и дважды столкнулся с оппонентами, которые стояли рядом.

Два человека получили травмы, сообщает канал. В данный момент правоохранительные органы проводят расследование инцидента, выясняя все его обстоятельства.

Ранее сообщалось, что в Твери автомобиль врезался в автобусную остановку с людьми, четверо пострадали.