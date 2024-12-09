SHOT: ВСУ попытались повторно атаковать полигон Капустин Яр в Астраханской области

Вооруженные силы Украины предприняли вторую попытку удара по российскому полигону в ходе ночной атаки на Капустин Яр.

Российская система ПВО вновь отразила атаку украинских беспилотных летательных аппаратов на полигон Капустин Яр, находящийся в Астраханской области. По информации телеграм-канала SHOT, это уже вторая попытка ВСУ атаковать стратегически важный объект, где ранее проводились испытания новой ракеты «Орешник».

Согласно сообщениям, три вражеских беспилотника, предположительно, запущенных из Днепропетровской области, успешно уничтожены силами ПВО. Первая атака была зафиксирована около 5:30 утра, еще два дрона сбиты около 8:30. Подробности о типах использованных беспилотников не сообщались.

Ранее над территорией России за ночь на 9 декабря уничтожили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов.