В СМИ назвали причину смерти Александра Маслякова

Согласно информации от близких к семье источников, Александр Васильевич скончался от рака лёгких, который находился в стадии, не поддающейся хирургическому лечению. Об этом пишет SHOT.

Стоит отметить, что сын Александра Васильевича — Александр Масляков-Младший уже подтвердил ТАСС информацию о том, что его отец скончался сегодня в Москве.

Как выяснилось, приговор врачей прозвучал еще восемь месяцев назад, когда медики сообщили, что терапия уже не сможет помочь телеведущему. Последние шесть месяцев Масляков находился в крайне тяжелом состоянии, испытывая серьезные трудности с речью и дыханием.

Усугубили ситуацию и перенесенные ранее заболевания. В частности, стало известно, что Александр Васильевич дважды перенес инфекцию Covid-19, что значительно подорвало его здоровье. В последнее время легендарный ведущий мог передвигаться только на специальном транспорте — гольф-каре, и всегда в сопровождении охраны.

Несмотря на прогрессирующую болезнь, Масляков до последнего оставался верен своему призванию. Его последнее появление в роли ведущего КВН состоялось в 2022 году, после чего состояние здоровья уже не позволяло ему выходить на сцену. О дате прощания с ведущим пока не сообщается.

Ранее стало известно о том, что в Москве ушел из жизни Александр Масляков.