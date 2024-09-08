В СМИ назвали причину смерти Александра Маслякова
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В СМИ появились трагические обстоятельства ухода из жизни Александра Маслякова, бессменного ведущего КВН.
Согласно информации от близких к семье источников, Александр Васильевич скончался от рака лёгких, который находился в стадии, не поддающейся хирургическому лечению. Об этом пишет SHOT.
Стоит отметить, что сын Александра Васильевича — Александр Масляков-Младший уже подтвердил ТАСС информацию о том, что его отец скончался сегодня в Москве.
Как выяснилось, приговор врачей прозвучал еще восемь месяцев назад, когда медики сообщили, что терапия уже не сможет помочь телеведущему. Последние шесть месяцев Масляков находился в крайне тяжелом состоянии, испытывая серьезные трудности с речью и дыханием.
Усугубили ситуацию и перенесенные ранее заболевания. В частности, стало известно, что Александр Васильевич дважды перенес инфекцию Covid-19, что значительно подорвало его здоровье. В последнее время легендарный ведущий мог передвигаться только на специальном транспорте — гольф-каре, и всегда в сопровождении охраны.
Несмотря на прогрессирующую болезнь, Масляков до последнего оставался верен своему призванию. Его последнее появление в роли ведущего КВН состоялось в 2022 году, после чего состояние здоровья уже не позволяло ему выходить на сцену. О дате прощания с ведущим пока не сообщается.
Ранее стало известно о том, что в Москве ушел из жизни Александр Масляков.