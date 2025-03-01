SHOT выложил видео налетов неизвестных со стрельбой на избирательные учстки в Абхазии

В Абхазии, где сегодня проходит второй тур президентских выборов, было зафиксировано несколько инцидентов, связанных с атаками на избирательные участки. Об этом передает Телеграм-канал SHOT, предоставляя видеоматериалы в качестве подтверждения.

Лица в масках, совершившие нападение, запугивали членов избирательных комиссий и избирателей, уничтожали урны для голосования, а на одном из участков даже открыли огонь. После этого злоумышленники попытались скрыться на транспортных средствах и прорваться через блокпост «Мюссера», который был перекрыт.

Некоторые из нападавших были задержаны правоохранительными органами, в то время как остальных все еще ищут.

Следственный комитет Российской Федерации инициировал расследование по ряду уголовных статей, включая статью о террористической деятельности.

В ходе второго тура выборов президента Абхазии Бадра Гунба уверенно занимает лидирующую позицию, набрав 61% голосов. Его соперник Адгур Ардзинба получил поддержку 35% избирателей. 1,4% проголосовавших предпочли выразить своё несогласие с кандидатами, проголосовав против всех.

Ранее сообщалось, что власти Абхазии в преддверии выборов приказали усилить контроль на российско-абхазской границе. Они считают, что обстановка потребует от силовых структур особого внимания. Исполняющий обязанности президента поручил усилить контроль над гражданами, пересекающих границу наземным путем по реке Ингур и на КПП «Псоу».