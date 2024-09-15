Shot: задержанный со странным кульком в Питере актер Ткачук отпущен под обязательство о явке

Российский актер Евгений Ткачук с высокой долей вероятности отпущен из полиции под обязательство о явке. Об этом передает Shot со ссылкой на источник в петербургской полиции.

Ранее стало известно, что российского актера Евгения Ткачука, известного по роли Шута в сериале «Король и Шут», задержали в петербургском аэропорту Пулково по подозрению в перевозке наркотиков. Артист был остановлен в ходе предполетного досмотра, во время которого сотрудниками аэропорта были найдены у него курительная трубка и сверток с неизвестным веществом. Объяснить наличие у него содержимого Ткачук не смог, поэтому был задержан, а обнаруженный сверток был передан на экспертизу.

«В отделении полиции, куда Ткачука доставили из здания аэропорта Пулково для медосвидетельствования, нам заявили, что у них актера сейчас нет. Собеседник SHOT, близкий к ситуации, сообщил, что, предварительно, артиста отпустили. Учитывая обстоятельства, скорее всего, с него взяли обязательство о явке», — приводится в публикации.

Напомним, неизвестное вещество, обнаруженное в аэропорту у Ткачука, отправили на экспертизу. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.