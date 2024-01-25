Шоумен Дибров удивился невежеству коллег Малышевой

Бывший ведущий шоу «Кто хочет стать миллионером?» Дмитрий Дибров высказался о коллегах теледоктора Елены Малышевой, которые поразили его своим незнанием. Об этом пишет издание «Утро.ру» .

Андрей Продеус и Дмитрий Шубин обычно составляют компанию Елене Малышевой в шоу «Жить здорово!», но как-то раз решили попытать счастья и урвать свой миллион. Тогда «Кто хочет стать миллионером?» еще вел Дибров.

Шоумен до сих пор недоумевает, как врачи могут быть не осведомлены в столь простом вопросе. Тогда иммунологу и неврологу нужно было ответить, кого не было в детском мультсериале «Фиксики».

«Не то что позор, но потряс падением», – пояснил ведущий в разговоре с Александром Добровинским и Мюррей Раппопорт.

Заслуженные профессора не смогли ответить на простой вопрос и ушли ни с чем. Изначально никто не сомневался, что медикам удастся получить заветный приз и приятно удивить Диброва.

Ранее сообщалось, что Таисия Повалий спела патриотичную песню о России и пригрозила ее врагам.