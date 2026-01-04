Шпион в вашем смартфоне: как голосовой помощник решает, можно ли вам потратить свои деньги

Российские банки ввели дополнительную процедуру проверки крупных транзакций клиентов на маркетплейсах. Платежные операции, признанные автоматическими системами банков подозрительными, блокируются в целях предотвращения возможного мошенничества. Об этом пишет РИА Новости.

При блокировке клиент получает уведомление с формулировкой о защите от мошенничества. Для разблокировки операции владельцу карты необходимо связаться со службой поддержки банка по телефону, либо дождаться обратного звонка от кредитной организации. В ходе беседы с оператором или голосовым помощником требуется подтвердить легитимность операции и свое намерение совершить платеж.

После успешной верификации личности и подтверждения операции ограничение снимается. Параллельно с этим банки направляют клиентам информационные сообщения с описанием распространенных мошеннических схем и рекомендациями по обеспечению безопасности финансовых средств.

