Шпионивший для России украинец получил год заключения в Польше

В Польше украинец получил год заключения за шпионаж для России. Об этом сообщает РИА Новости .

По данным СМИ, окружной суд Гданьска на год отправил в заключение 44-летнего украинца. Мужчина подозревается в шпионаже в пользу России. Следователи пришли к выводу, что украинец добывал данные о критической инфраструктуре в двух воеводствах и передавал их России. Также выяснилось, что прибывшего в январе 2023 года в Польшу украинца склонили на преступления уже после приезда в страну.

Также польские спецслужбы подозревают в разведке в пользу России еще шестнадцать человек, среди которых украинцы, белорусы и россияне.