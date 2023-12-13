Шпионивший в Норвегии «бразилец» оказался русским

Мужчина был задержан осенью 2022 года. Его обвиняли в разведке для России. Изначально норвежские правоохранительные органы подозревали, что на самом деле приглашенный исследователь является россиянином, но сам мужчина признал это только сейчас.

Подозреваемый подтвердил, что его зовут Михаил Валерьевич Микушин, и он действительно прибыл в Норвегию из России. В декабре 2023 года впервые с начала расследования мужчина был записан в документах под своим настоящим именем. Ему предъявили обвинения в незаконной разведке, сейчас россиянин находится под стражей. Ему грозит до трех лет заключения.