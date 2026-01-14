Шпионская ловушка в мессенджере: как вас могут вычислить по одной ссылке

Как выяснили эксперты, переход по ссылке формата приводит к немедленной и автоматической передаче IP-адреса устройства на указанный сервер без ведома или предупреждения пользователя. Уязвимость эксплуатирует встроенную функцию быстрой настройки MTProto-прокси для обхода блокировок. При клике по ссылке приложение Telegram отправляет сетевой запрос для проверки доступности прокси-сервера, и его оператор фиксирует реальный IP-адрес. Особую опасность представляет возможность маскировки такой вредоносной ссылки под обычное упоминание пользователя ( ) или безопасный веб-адрес.

Получение IP-адреса позволяет установить приблизительную геолокацию, а также может стать первым шагом для целевой кибератаки или сбора персональных данных. В группе риска находятся пользователи, для которых важна анонимность: журналисты, активисты и все, кто использует прокси в Telegram.

Разработчики Telegram не признали ситуацию критической уязвимостью, сославшись на то, что владельцы любых онлайн-ресурсов технически имеют доступ к IP-адресам посетителей. После публикации данных исследователей компания заявила о планах добавить предупреждения для подозрительных ссылок, но сроки реализации этой меры не уточнила.

Ранее сообщалось, что почти 700 единиц техники вывели на уборку снега на дорогах Подмосковья.