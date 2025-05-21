«Шпионская» шутка новокузнечанина с дроном обернулась визитом полиции

Желание пошутить над женой дорого обошлось жителю Новокузнецка — его затея с квадрокоптером привлекла внимание правоохранителей. Об этом случае сообщает VSE42.Ru .

Мужчина запустил дрон возле окна своей квартиры на улице Транспортной в Новокузнецке, чтобы напугать супругу, имитируя слежку. Однако зрелище летающего аппарата встревожило не только жену, но и бдительных соседей.

Очевидец сообщил в полицию об увиденном. Оперативники быстро вычислили «пилота». Сибиряк, как оказалось, не позаботился о разрешении на полеты — теперь ему предстоит объясняться с Ространснадзором.

Ранее сообщалось, что жители Подмосковья пожаловались на сбои в работе мобильного интернета.