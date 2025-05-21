Жители Подмосковья пожаловались на сбои в работе мобильного интернета

В Московской, Липецкой и Владимирской областях зафиксированы перебои в работе мобильного интернета, вызывающие затруднения при использовании социальных сетей и видеоплатформ, сообщил телеграм-канал SHOT.

Согласно заявлению властей Липецкой области, причиной ограничений стала деятельность военных, направленная на обеспечение безопасности. Подчеркивается, что стационарное интернет-соединение и Wi-Fi функционируют без нарушений.

Как пишет телеграм-канал Mash, проблемы с мобильным интернетом и связью наблюдаются в ряде городов, включая Клин, Королев, Щелково и Балашиху в Подмосковье, а также в Туле, Саранске, Владимирской и Липецкой областях. Жители сообщают о нестабильной работе сети.

Как показывают результаты мониторинга, сбои затронули крупнейших операторов мобильной связи, а также системы «Госключ», «Контур» и Steam. Предположительно, причиной неполадок стало уничтожение дронов над стратегически важными объектами.

Ранее сообщалось, что в Испании сбой при обновлении сети оставил без связи ряд регионов.