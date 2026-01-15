Шпионы в белых халатах: врачи начнут тайно сдавать водителей ГИБДД с марта

Водители в России с марта 2027 года могут столкнуться с временным лишением прав из-за данных, поступающих от лечащих врачей. Соответствующие положения содержатся в новом законе, пишет BFM .

Действующие правила обязывают водителей проходить обязательный медицинский осмотр для допуска к управлению транспортным средством один раз в десять лет. Новая норма позволит Госавтоинспекции получать сведения о здоровье граждан значительно чаще — после каждого визита к врачу.

Для этого медицинские комиссии, уполномоченные принимать решения о допуске к вождению, подключат к расширенной базе Минздрава. В нее в режиме реального времени будут поступать данные о диагнозах и состояниях пациентов.

Если в этой информации обнаружится заболевание или патология, входящие в перечень противопоказаний к вождению, действие водительского удостоверения будет приостановлено. Владельцу прав дадут 30 дней на лечение и улучшение состояния здоровья.

После этого водитель должен будет пройти внеочередное освидетельствование у врачебной комиссии. Ее заключение станет основанием для окончательного решения: вернуть права или аннулировать их.

В список заболеваний, запрещающих управление автомобилем, включены, среди прочего, психические расстройства, депрессивные эпизоды, биполярное аффективное расстройство, фобии и тревожные расстройства. Ряд экспертов указывает на необходимость пересмотра этого перечня. Также существует риск, что водители начнут избегать посещений врачей из-за опасений потерять водительские права.

