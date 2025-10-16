В администрации Павловского Посада встретились с ветеранами СВО

Подобные встречи проходят на регулярной основе. В среду, 15 октября, участники мероприятия в теплой атмосфере за кружкой чая обсудили ряд вопросов.

Денис Семенов поделился опытом — подобные мероприятия позволяют эффективно решать насущные вопросы ветеранов. В ходе встречи обсудили ряд вопросов, в том числе открытия Аллей Героев в Павловском Посаде и Электрогорске — знак благодарности тем соотечественникам, кто защищает Родину.

В рамках встречи также прозвучали теплые поздравления в адрес Максима Фомина в связи с недавним рождением сына. Пристальное внимание уделили комплексному вопросу адаптации участников СВО в мирной жизни. Граждане вправе воспользоваться различными программами реабилитации. Им рассказали о трудоустройстве и механизме поддержки членов семей. Денис Семенов считает, что военнослужащие РФ должны чувствовать заботу соотечественников не только в зоне боевых действий, но и в мирной жизни.

Мероприятие также посетили действующие участники спецоперации, которые пришли на встречу во время своего отпуска. Они задали ряд вопросов, на каждый из которых получили детальный ответ. Моменты, которые требуют привлечения администрации, будут рассмотрены в ближайшее время.

Глава округа Денис Семенов отметил, что администрация готова к постоянному сотрудничеству и оказанию помощи военнослужащим РФ.

