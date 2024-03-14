Штамм гриппа «Ямагато» исчез из-за COVID-19 и антикоронавирусных мер

Штамм «Ямагато» гриппа В перестал встречаться в мире и России, сообщает KP.RU . На это повлияло появление коронавируса и дальнейшие антиковидные меры.

«Ямагато» признавали способным провоцировать всплески заболеваемости, но с 2020 года случаи заражения именно этим штаммом значительно снизились. Некоторые говорят, что этот вид инфекции мог исчезнуть.

«Ковидные ограничения нанесли ему «смертельный удар, который выбил его из колеи», — сказал Ян Барр, заместитель директора Центра ВОЗ по справочной информации и исследованиям по гриппу в Мельбурне.

Как напомнило издание, хозяином гриппа В может быть только человек. Соответственно, когда население начало следовать антиковидным мерам, это помогло защититься от «Ямагато». Вирус просто вымер, не имея возможности передаваться.

Грамотность людей по части эпидмер в гриппозные сезоны повысилась. Ученые надеются, что население и дальше будет защищать себя от инфекций. В этом случае исчезать начнут все вирусы, родственные «Ямагато». Например, вирус штамма гриппа «Виктории».

Пока в РФ остается более распространенным вирус типа А (Н3N2), то есть, которые передаются между людьми и животными.

Ранее сообщалось, что врачи назвали способы защиты от гепатита C.