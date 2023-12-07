Штаты не могут гарантировать Украине продолжение помощи

В США выступили с новым заявлением касаемо украинской помощи. Об этом пишет РИА Новости 7 декабря, ссылаясь на слова представителя Белого дома Джона Кирби.

По словам Кирби, Штаты не могут дать Украине никакие гарантии о том, смогут продолжать оказывать помощь в свете позиции конгресса из-за того, как обстоят дела на Капитолийском холме.

Напомним, что конгресс США не утверждает запрос властей Америки на выделение Украине дополнительных средств.