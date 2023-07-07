Штаты официально объявили о передаче на Украину кассетных боеприпасов

В США официально заявили о передаче Украине кассетных боеприпасов. Об этом сообщили в администрации Джо Байдена 7 июля, пишет РИА Новости в пятницу.

При этом США приняли такое решение после долгих обсуждений, ведь они понимают, что применение подобных снарядов несет большие риски для обычных граждан.

Конечно, в США заверили, что Киев будет использовать данные боеприпасы только на своей территории. В России уверены, что это шаг для эскалации конфликта. Напомним, ранее мы рассказывали о том, что США объявят о новом пакете военной помощи Украине в эту пятницу.