«Штраф или лишение свободы»: выяснилось, что грозит родителям девочки, которая уронила телефон в ванну и умерла

Десятилетняя девочка уронила телефон в воду и умерла после удара током в Ачинске Красноярского края. Родителей девочки не было дома, когда она принимала ванну и просматривала соцсети в телефоне, подключенном к зарядке. Об этом сообщил SHOT.

Юрист Алла Георгиева рассказала, какую ответственность понесут родители погибшей девочки. По ее словам, за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей могут наказать по ст. 156 УК РФ.

«За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, которое повлекло расстройство здоровья или смерть ребенка, возможен штраф в размере до 100 тыс. рублей или лишение свободы сроком до трех лет», — пояснила Георгиева в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперт отметила, что тяжесть наказания зависит от благополучия семьи, личности каждого привлекаемого родителя, а также от того, воспитывают ли в семье других детей.

«Могут учитываться и другие обстоятельства. Еще за неисполнение обязанностей по воспитанию детей родителям может грозить административная ответственность по ст. 5.35 КоАП РФ в виде штрафа в размере от 100 до 500 рублей», — дополнила собеседница издания.

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