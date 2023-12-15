«Штраф или тюрьма»: выяснилось, как накажут москвичей, укравших тую вместо елки

В Москве молодые люди украли к Новому году тую, приняв ее за елку. Столичная прокуратура вычислила преступников 17 и 18 лет, а в квартире у одного из них обнаружили дерево стоимостью в 5,7 тыс. рублей.

Юрист Ксения Корсукова рассмотрела ситуацию и рассказала, какое наказание грозит молодым людям за кражу «новогоднего» дерева.

«Живая новогодняя елка — главное украшение праздника. Самовольная рубка или кража деревьев запрещена законодательством РФ», — констатировала Корсукова в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Стоимость украденного молодыми людьми дерева составляет более 5 тыс. рублей, значит, их привлекут к уголовной ответственности по ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража», отметила эксперт.

«По данной правовой норме наказанием для преступников может служить штраф в размере до 200 тыс. рублей, обязательные работы до 480 часов или посещение исправительных работ в течение двух лет, а также лишение свободы сроком до пяти лет», — пояснила юрист.

По словам Корсуковой, несовершеннолетний возраст одного из молодых людей вряд ли поможет смягчить наказание, так как ответственность за хищение имущества наступает с 14 лет.

Также юрист предостерегла россиян от рубки и спиливания деревьев в преддверии новогодних праздников. Рубить деревья можно только при наличии официального разрешения — порубочного билета.

«Если же такового нет, то за незаконную вырубку предусмотрен штраф в соответствии с административным кодексом от трех до четырех тыс. рублей. Если же ущерб превысит пять тыс. рублей, то наступает уголовная ответственность — штраф до 500 тыс. рублей или лишение свободы на срок до двух лет», — предупредила эксперт.

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