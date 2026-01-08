В России продолжается контроль за соблюдением требований по сезонной эксплуатации автомобильных шин. В зимний период, с декабря по февраль, все легковые автомобили и грузовики массой до 3,5 тонны должны быть оснащены зимними шинами, что подтверждается соответствующей маркировкой на боковине покрышки, пишет progorodsamara .

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверки, в том числе выборочные рейды и контроль на стационарных постах. Особое внимание уделяется дорогам, ведущим к горнолыжным курортам, где в условиях снегопада использование летней резины создает повышенные риски. Водителей, управляющих транспортными средствами без зимних шин в установленный период, могут привлечь к административной ответственности.

За нарушение правил эксплуатации шин, согласно статье 12.5 КоАП РФ, предусмотрен штраф в размере 500 рублей. В случае неподчинения законному требованию сотрудника полиции об устранении нарушения (например, отказ заменить шины) водитель может быть привлечен по статье 19.3 КоАП РФ, которая предусматривает более строгое наказание.

Кроме того, в отдельных случаях, представляющих непосредственную опасность для движения, сотрудники ДПС имеют право запретить дальнейшую эксплуатацию автомобиля, отстранив водителя от управления. Технический регламент Таможенного союза также запрещает установку на одну ось шин разного типа — зимних и летних, шипованных и нешипованных.

Эксперты и представители ГИБДД подчеркивают, что соблюдение сезонных требований к шинам является в первую очередь вопросом безопасности, а не формальностью, влияющей на устойчивость и тормозной путь автомобиля в зимних условиях.

