Штраф за отсутствие спецзнака на тихоходах увеличат в шесть раз
Фото: [pxhere.com]
Штрафы за отсутствие на автомобиле специальной наклейки «Тихоходное транспортное средство» хотят увеличить с 500 руб. до 3 тыс. руб. С данной инициативой выступили депутаты от фракции ЛДПР. Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму 15 января, сообщает ТАСС.
Изменения будут внесены в КоАП РФ.
Увеличение штрафа, считает депутат от фракции ЛДПР Иван Сухарев, инициатор разработки законопроекта, позволит повысить ответственность водителей к соблюдению правил дорожного движения и снизить риски возникновения аварийных ситуаций на дорогах.
Если документ будет принят, автомобилистам не придется думать, то ли впереди едет медлительный водитель и его обгон будет караться штрафом, то ли тихоход-нарушитель, который не установил соответствующий знак.
Очень часто именно тихоходные транспортные средства без такого знака становятся причиной ДТП. Ведь если одни водители думают, обогнать или нет, то другие идут на обгон и вылетают на встречную полосу, пояснил Сухарев.
Ранее сообщалось о том, что российским водителям напомнили о выросших за езду без ОСАГО штрафах.