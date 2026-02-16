Штраф за разметку под снегом: водителям объяснили, можно ли оспорить постановление

Водителей могут оштрафовать за выезд на линию разметки даже в том случае, если она полностью скрыта под снегом. Как сообщил агентству « Прайм » член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров, дорожные камеры фиксируют нарушения по координатам и цифровым картам, где заранее заложено расположение линий. Поэтому техника «видит» разметку даже тогда, когда водитель объективно не может определить ее границы.

При этом у автомобилистов сохраняется право обжаловать штраф. Машаров напомнил, что согласно части 1 статьи 1.5 КоАП РФ, человек подлежит административной ответственности только при установленной вине. Если водитель не имел возможности визуально определить разметку из-за погодных условий, а его виновность вызывает сомнения, такие сомнения должны трактоваться в его пользу.

Актуальность вопроса связана с прогнозами синоптиков: с 16 по 20 февраля на Европейскую территорию России придут два южных циклона, которые принесут значительные осадки. В условиях снегопадов риск спорных штрафов возрастает, поэтому эксперты советуют водителям сохранять осторожность и при необходимости пользоваться процедурой обжалования.

