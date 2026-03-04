Штраф за сдачу ипотечного жилья: риелтор назвала самые частые ошибки и ловушки

Фото: [ Многоквартирный дом на улице Мира в Клину для переселенцев из аварийного жилья/Медиасток.рф ]

Желание сдать купленную в ипотеку квартиру и хотя бы частично перекрыть ежемесячный платеж может обернуться для собственника финансовой катастрофой. Банки зорко следят за своим залоговым имуществом, и самовольная сдача жильцов способна спровоцировать требование немедленно вернуть весь оставшийся долг. О подводных камнях такого заработка рассказала для REGIONS риелтор Юлия Юсова.

На первый взгляд, схема выглядит идеально: квартира приобретена, ключи переданы арендаторам, а их деньги исправно гасят кредит. Однако многие забывают, что до полного расчета с банком жилье является залоговым, а значит, финансовая организация сохраняет на него определенные права. Игнорирование этого факта может привести к серьезным санкциям.

«Если договором предусмотрено согласование аренды, а квартира сдается „в обход“, то банк может расценить это как нарушение условий. В зависимости от политики банка последствия могут быть разными: от требования устранить нарушение до более жестких мер. Самый страшный сценарий — это требование досрочного погашения кредита», — предупредила эксперт.

Помимо проблем с банком, нелегальная аренда чревата конфликтами со страховыми компаниями. Ипотечная квартира обязательно страхуется, но если в ней живут не собственники, а посторонние люди, это меняет условия договора. При наступлении страхового случая компания имеет полное право проверить, как использовалось жилье, и отказать в выплате.

Многие собственники ошибочно полагают, что их тайна известна лишь им и арендаторам. Однако современный мир оставляет множество следов. Регулярные переводы на карту, открытые объявления на сайтах недвижимости — все это формирует цифровой профиль наймодателя.

Но чаще всего информация утекает по старинке — через соседей. Шумная компания, вечный табачный дым на лестничной клетке или горы мусора у подъезда быстро превращают жильцов в объект жалоб в управляющую компанию или участковому.

«Кроме того, любой конфликт с наймодателем, например, из-за залога, оплаты коммуналки, ремонта чего-то может превратить нормального арендатора в автора писем „куда надо“», — заявила Юсова.

Инструкция к действию

Чтобы не попасть в ловушку и спать спокойно, риелтор советует начать с изучения кредитного договора. Именно в этом документе черным по белому написано, требуется ли согласовывать аренду с банком или же существует прямой запрет.

В большинстве случаев кредитные организации не против, чтобы квартира приносила доход, но при соблюдении двух условий: своевременной оплаты долга и официального уведомления. Юсова подчеркивает, что делать это лучше письменно, чтобы иметь документальное подтверждение.

Эксперт подчеркивает: грамотный договор найма — это необходимость. В документе следует четко прописать список жильцов, запрет на любые изменения в интерьере без одобрения собственника, материальную ответственность за порчу имущества и условия внесения страхового депозита. Обязательным приложением должны стать опись вещей и фотографии квартиры. Такой алгоритм действий защитит владельца от претензий банка и посягательств недобросовестных жильцов, превратив ипотечное жилье в безопасный и прибыльный актив.

Ранее сообщалось, что какие непрошеные атрибуты в квартире могут отпугнуть покупателя квартиры.