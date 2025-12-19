Штраф за слово как предлог: почему саратовские чиновники решили «расквитаться» с журналистами

В саратовском медиапространстве разгорается новый скандал, связанный с давлением на независимую журналистику. По информации редакции информагентства «Взгляд-инфо», против издания была запущена скоординированная кампания в подконтрольных властям региональных СМИ.

Как утверждают журналисты, вчера и сегодня ряд изданий, финансируемых из областного бюджета или через партийные линии, опубликовал практически идентичные «обличительные» заметки с оскорбительными комментариями в адрес «Взгляда-инфо». Стилистическое сходство текстов указывает на то, что они были подготовлены по единой методичке.

По данным издания, директива для травли поступила в редакции из аппарата вице-губернатора Михаила Орлова и регионального отделения «Единой России». Формальным поводом для атаки стали наложенные на агентство штрафы за ненормативную лексику, случайно прозвучавшую в фоновом режиме на одном из видео.

Однако реальной причиной, по мнению «Взгляда», является его антикоррупционное расследование портала «Господа островитяне». В этом материале в мельчайших деталях описано, как берег Волги в районе Чардыма, где расположена правительственная резиденция, был незаконно приватизирован и застроен вилами и особняками в интересах «клиентелы» областных чиновников, включая отставных министров и родственников высокопоставленных лиц. Публикация прямо указывала на роль в этих махинациях экс-губернатора, а ныне сенатора Валерия Радаева.

Представители власти, которых расследование коснулось непосредственно, болезненно отреагировали на разоблачение и, по версии журналистов, нашли способ отомстить, использовав формальный предлог со штрафом за случайное нецензурное слово на видео, иллюстрировавшем масштабы застройки.

Ранее сообщалось, что жители Энгельса требуют у губернатора Бусаргина расследовать деятельность депутата Макарова.