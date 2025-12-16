Жители Энгельса требуют у губернатора Бусаргина расследовать деятельность депутата Макарова

Жители Энгельса в Саратовской области вынуждены были обратиться за защитой лично к губернатору Роману Бусаргину. Повод — конфликт с депутатом местного горсовета от «Единой России» Сергеем Макаровым и его фирмами, которые, по версии активистов, годами монополизировали и недобросовестно обслуживали лифтовое хозяйство многоэтажек. История, начавшаяся с рекламы в кабинах, привела к массовым отключениям подъемников и угрозе безопасности людей.

Как рассказала информагентству «Взгляд-инфо» председатель совета одного из домов Юлия Губер, всё началось с жалобы в прокуратуру на незаконное размещение рекламы в лифтах без решения собственников. Проверка подтвердила нарушения, и договор с одной из компаний Макарова — ООО «ЛифтТехсервис» — был расторгнут.

В ходе своего расследования жители выявили,по их мнению, целую схему. ООО «Лифт-Сервис» (также принадлежит Макарову) обслуживает лифты, «ЛифтТехсервис» заключает с УК договоры на рекламу, а ООО «МАС» (учредители — сам депутат и его сын) непосредственно размещает её и получает доход. После демарша жителей последовала, по их словам, реакция: 19 мая «Лифт-Сервис» отключил лифты в пяти домах под предлогом техобследования.

«Люди с 19 по 21 мая не выходили из своих квартир!» — заявила Юлия Губер, подчеркнув, что это ограничило передвижение пожилых и маломобильных граждан.

Давление через соцсети и обращения заставило компанию запустить лифты.

Независимая экспертиза позже выявила,что оборудование годами не обслуживалось должным образом. Когда жители трёх домов на собрании решили сменить подрядчика, «Лифт-Сервис» отказался передавать новой организации документацию и ключи, заблокировав переход.

«В том-то и дело, что документов на лифты у управляющей компании нет... Неужели Макаровым есть, что скрывать, если они так упорно их не дают?» — задается вопросом активистка.

Сын депутата, Алексей Макаров, в комментарии изданию выразил недоумение, заявив, что вся документация должна быть у управляющей компании.

Сейчас материалы по деятельности депутата и его фирм направлены в Следственный комитет, МВД и прокуратуру. Жители Энгельса, известного хроническими проблемами в ЖКХ, ждут, сможет ли губернатор Роман Бусаргин стать для них гарантом справедливости в противостоянии с влиятельным народным избранником.

