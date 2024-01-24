Штраф за стриптиз: дебоширку из самолета «Москва-Чебоксары» могут наказать

Пьяная пассажирка самолета, следовавшего из Чебоксар в Москву, устроила беспредел в полете. Сначала ее стошнило на соседа, который сидел с ней рядом, а затем она станцевала для него стриптиз, пишет Mash.

По информации источника, женщина находилась в состоянии опьянения. Адвокат по гражданским и уголовным делам Елена Зарецкая рассказала, что за этот инцидент может грозить административная ответственность.

«В данном случае речь может идти о мелком хулиганстве и нарушении правил поведения граждан на воздушном транспорте», — пояснила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

За эти правонарушения закон предусматривает штраф или арест, добавила она.

«По первой статьей штраф может составить от 500 до 1000 рублей или административный арест до 15 суток. По второй статье грозит наказание в виде штрафа от двух до пяти тысяч рублей или административный арест до пятнадцати суток», — отметила юрист.

Ранее в России сорвали попытку «пьяного» захвата самолета.