Штрафов станет меньше: власти обсуждают постоплату парковки

В России могут изменить правила оплаты платных парковок: водителям хотят дать возможность платить после завершения парковочной сессии. Инициатива обсуждается на федеральном уровне и направлена на снижение числа штрафов для автомобилистов.

Федеральные власти рассматривают вариант перехода к системе постоплаты платных парковок. Такой подход позволит водителям перечислять деньги уже после фактического использования парковочного места и тем самым сократить количество штрафов за несвоевременную оплату.

Как следует из ответа Министерства транспорта РФ на запрос депутатов Госдумы, ведомство уже готовит изменения в законодательство. ТАСС сообщает, что речь идет о поправках в федеральный закон об организации дорожного движения, которые предусматривают внедрение механизма постоплаты парковочных сессий.

Поводом для обсуждения стали обращения парламентариев, предложивших разрешить автомобилистам оплачивать парковку в течение нескольких дней после ее использования. В Минтрансе пояснили, что новая модель может одновременно повысить ответственность водителей и снизить число наказаний для тех, кто добросовестно пользуется платными парковками, но не успевает уложиться в короткие временные рамки.

Сейчас сроки оплаты устанавливаются на региональном уровне. Так, в Москве на внесение платы отводится всего пять минут с момента парковки, а покинуть место нужно в течение пяти минут после окончания оплаченного времени. В Санкт-Петербурге правила мягче: оплатить парковку можно в течение 15 минут, а выехать — не позднее чем через 10 минут после завершения сессии.

Окончательные параметры новой системы и сроки возможного введения постоплаты пока не определены.

