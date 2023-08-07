Штрафы более чем на миллион рублей выписали в Подмосковье за незаконные навалы мусора

Борьбу с незаконным выбросом крупногабаритного мусора на контейнерных площадках обсудили на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководством областного Правительства и главами муниципалитетов.

Руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова рассказала, в том числе, о рейдах мобильных комплексов, которые проводились в последние три недели во вторую половину дня по воскресеньям и в первую половину понедельников. За это время удалось выявить 151 нарушителя, были выписаны штрафы более, чем на 1,5 миллиона рублей.

«Мы сразу посмотрели, кто же эти люди, кто привозит к нам отходы. Оказалось, 41% это жители Московской области, и 59% — Москва и иные регионы», — уточнила Светлана Аипова.

Штрафы в таких случаях составляют от 10 до 15 тысяч рублей за каждый выявленный факт. 15 тысяч назначают, если человек допустил такое нарушение повторно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев говорил, что в регионе растет посещаемость парков.